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«Сопли» Мраморного моря оказались опасны для Эгейского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Amir Pashaei / CC BY-SA 4.0

Опасная слизь, угрожающая экосистеме, выносится течением из Мраморного моря в Эгейское, его заметили впервые, сообщили в Морском гидрофизическом институте (МГИ) РАН (Севастополь).

В Мраморном море распространилась морская слизь — субстанция, появившаяся из-за жизнедеятельности фитопланктона. Толстый слой слизи содержит множество микроорганизмов.

«Сейчас течение выносит эти "морские сопли", как их уже прозвали, через Дарданеллы в Эгейское море. Мы наблюдали за Мраморным морем в рамках другого исследования, сейчас смогли поднять спутниковые снимки с 2010 года и понимаем, что такое происходит впервые. Вынос идет на 150 километров, ориентировочно, в направлении острова Тасос", — рассказала ТАСС ученый МГИ РАН Алеся Медведева, отметив, что попадающая в Эгейское море субстанция менее плотная, чем в Мраморном море.

По словам заведующего отделом дистанционных методов исследований МГИ Сергей Станичного, из-за заключенных в слизь пузырьков воздуха она держится на поверхности воды и затеняет нижележащие слои — как следствие, начинает гибнуть весь иной фитопланктон, а от этого нарушается вся пищевая цепочка экосистемы. 

Слизь покрывает перья водоплавающих птиц, наподобие нефтяной пленки, забивает жабры рыб. Если субстанция опускается на дно, она «душит» организмы бентоса.

Причина появления слизи и роста ее количества, отмечают специалисты МГИ, до конца не ясна. Они выдвигают гипотезу, что это может быть спровоцировано избытком углеводородов: ведь на северо-западе Мраморного моря бьют грязевые вулканы, и выбросы иногда по размерам сравнимы с промышленными нефтяными разливами.

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