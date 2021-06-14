Молодежь станцевала лезгинку на крыше «Жигулей» в Новосибирске

Несколько парней станцевали на крыше «Жигулей» в Новосибирске во время вечеринки на улице. Видео опубликовали в соцсетях.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, утром 13 июня в полицию поступило сообщение о нарушении тишины в центре Новосибирска. На место прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции и два экипажа ДПС ГИБДД. Сотрудники полиции предупредили собравшихся о недопустимости нарушения общественного порядка. Граждане выключили музыку и разошлись.

«По факту обнаружения видеозаписи в социальных сетях, предположительно, сделанной в центре города, сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются организаторы мероприятия, а также владелец поврежденного транспортного средства. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.