НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Молодежь станцевала лезгинку на крыше «Жигулей» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
153 0

Несколько парней станцевали на крыше «Жигулей» в Новосибирске во время вечеринки на улице. Видео опубликовали в соцсетях.

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, утром 13 июня в полицию поступило сообщение о нарушении тишины в центре Новосибирска. На место прибыл экипаж патрульно-постовой службы полиции и два экипажа ДПС ГИБДД. Сотрудники полиции предупредили собравшихся о недопустимости нарушения общественного порядка. Граждане выключили музыку и разошлись.

«По факту обнаружения видеозаписи в социальных сетях, предположительно, сделанной в центре города, сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются организаторы мероприятия, а также владелец поврежденного транспортного средства. По результатам проверки будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Еще по теме
Пьяные в Забайкалье закидали камнями отдел полиции
Водитель в Новосибирске сбил женщину на переходе
Дети в Омской области разгромили кладбище из-за конфет
Новосибирец на электросамокате попал под уголовное дело
смотреть все
Новосибирск #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Молодежь станцевала лезгинку на крыше «Жигулей» в Новосибирске
Новосибирск накроет аномальная жара
Капризов порыбачил в родном кузбасском селе
Пьяные в Забайкалье закидали камнями отдел полиции
Самое популярное
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Electronic Arts представила игру Battlefield 2042
Хакеры выложили исходный код Cyberpunk 2077
Томичи с воздушными шариками собрались у суда в ожидании Кляйна
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
14 июня 16:00
(МСК)
Шотландия
Чехия
14 июня 19:00
(МСК)
Польша
Словакия
Весь календарь
Последние матчи
13 июня 22:00
(МСК)
Нидерланды 3
Украина 2
13 июня 19:00
(МСК)
Австрия 3
Северная Македония 1
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 19 голосов
  • dranica-dev — 11 голосов
  • ratibor-devil — 11 голосов
написать кричалку
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
35
Госдума запретила уравнивание ролей СССР и Германии
32
ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями
30
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
29
Путина неприятно удивила зарплата тракториста — Героя Труда
28
Путин одобрил бесплатное подведение газа к домам россиян
Sibnet.Ru