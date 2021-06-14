Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок

Число развернутых ядерных боеприпасов в мире по состоянию на начало 2021 года увеличилось, причем значительная часть находилась в оперативном управлении России и США, говорится в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Общее число единиц ядерного оружия на начало 2021 года составляло 13 080, что на 320 единиц меньше, чем государства располагали на начало 2020 года (по оценкам SIPRI).

Но общее количество ядерных боеприпасов, развернутых в настоящее время, увеличилось с 3720 в прошлом году до 3825 в этом году. Причем около 2 тыс. из них находилось в состоянии повышенной боевой готовности, почти все они принадлежали России и США, приводит РБК данные SIPRI.

Россия увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном за счет развертывания большего количества межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), говорится в отчете SIPRI.

Институт отмечает, что на Россию и США приходится более 90% мирового ядерного оружия, а оба государства имеют обширные и дорогостоящие программы по модернизации ядерных боезапасов.