НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия станет главной темой саммита НАТО

Источник:
РИА Новости
354 1
Фото: © пресс-служба НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой встречи саммита Североатлантического альянса станет Россия и предстоящие переговоры Джо Байдена и Владимира Путина.

«Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны из-за российских агрессивных действий. Я уверен, что лидеры стран НАТО подтвердят наш двойной подход к России: сильная оборона с одной стороны и диалог — с другой», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

По его словам, отношения Москвы и Запада находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны. «Мы будем продолжать усиливать нашу коллективную оборону на основе решений, которые мы примем сегодня. Тем менее, мы будем стремиться к диалогу с Россией. Диалог — это не признак слабости, а признак силы», — добавил генсек НАТО.

Ожидается, что страны альянса на саммите договорятся об увеличении военных расходов. Кроме того, лидеры НАТО проконсультируют президента США Джо Байдена перед переговорами с Путиным.

Их первая встреча в статусе президентов пройдет 16 июня в Женеве. В Кремле заявили, что она очень важна, однако потенциал разногласий настолько велик, что ожидать от нее многого не стоит.

многое другое. При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.

Еще по теме
Белый дом рассказал, где США готовы сотрудничать с Россией
Американское СМИ рассказало о планах Байдена «задавить» Путина
Байден пожертвует Украиной ради борьбы с Китаем
Генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дорогу перекрыли возле взрывающейся автозаправки в Новосибирске
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Молодежь станцевала лезгинку на крыше «Жигулей» в Новосибирске
Новосибирск накроет аномальная жара
Самое популярное
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Electronic Arts представила игру Battlefield 2042
Хакеры выложили исходный код Cyberpunk 2077
Сериал «Совершенно летние» со Стасей Милославской выйдет на СТС
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
14 июня 19:00
(МСК)
Польша
Словакия
14 июня 22:00
(МСК)
Испания
Швеция
Весь календарь
Последние матчи
14 июня 16:00
(МСК)
Шотландия 0
Чехия 0
13 июня 22:00
(МСК)
Нидерланды 3
Украина 2
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 19 голосов
  • dranica-dev — 11 голосов
  • ratibor-devil — 11 голосов
написать кричалку
Картина дня
Россия станет главной темой саммита НАТО
Роспотребнадзор сообщил о влиянии вакцин от COVID на фертильность
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Составлен топ самых проблемных машин с пробегом
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Uynachalnica

Святая невинность - ни о чем то он не знает.

jeryakob

Спасибо, что не сказал что Герой зарабатывает намного больше ,чем средний класс в россии -...

Алекс555

А как считают среднею зарплату это кошмар.

Drronum

А от чего он ужаснулся? Это же представитель , такого крепкого, среднего класса! Сам же об этом заявлял,...
Sibnet.Ru