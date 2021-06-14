Россия станет главной темой саммита НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главной темой встречи саммита Североатлантического альянса станет Россия и предстоящие переговоры Джо Байдена и Владимира Путина.

«Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны из-за российских агрессивных действий. Я уверен, что лидеры стран НАТО подтвердят наш двойной подход к России: сильная оборона с одной стороны и диалог — с другой», — цитирует РИА Новости Столтенберга.

По его словам, отношения Москвы и Запада находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны. «Мы будем продолжать усиливать нашу коллективную оборону на основе решений, которые мы примем сегодня. Тем менее, мы будем стремиться к диалогу с Россией. Диалог — это не признак слабости, а признак силы», — добавил генсек НАТО.

Ожидается, что страны альянса на саммите договорятся об увеличении военных расходов. Кроме того, лидеры НАТО проконсультируют президента США Джо Байдена перед переговорами с Путиным.

Их первая встреча в статусе президентов пройдет 16 июня в Женеве. В Кремле заявили, что она очень важна, однако потенциал разногласий настолько велик, что ожидать от нее многого не стоит.

многое другое. При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.