Поветкин заявил об окончании карьеры

Российский боксер Александр Поветкин принял решение завершить спортивную карьеру. В карьере Русского Витязя было 25 побед нокаутами.

«Годы берут свое. Решил завершить карьеру. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается», — приводит ТАСС слова Поветкина.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев сообщил, что спортсмен будет заниматься общественной деятельностью. «Александр уже занимается популяризацией бокса, посещает наши мероприятия. Он продолжит заниматься общественной деятельностью и после завершения карьеры», — сказал он.

Поветкин проиграл нокаутом британцу Диллиану Уайту 27 марта. Россиянин не сумел получить шанс во второй раз побороться за титул чемпиона мира после расставания с поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым он владел с 2011 по 2013 год и который потерял после поражения от украинца Владимира Кличко.

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья. Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и двукратным чемпионом мира (2002, 2004).