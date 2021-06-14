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Украина потребует компенсаций за «Северный поток — 2»

Источник:
ТАСС
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Фото: Dima Sergiyenko; Please attribute this image as the work of "DiscoverWithDima." / CC BY-SA 4.0

Украины начнет переговоры по компенсациям в случае запуска «Северного потока — 2», заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Если нам предложат переговоры о компенсациях, то мы на них посмотрим. Мы не будем непременно соглашаться на то, что будет предложено», — приводит ТАСС слова министра.

При этом Куляба не уточнил , от кого именно он ждет такого предложения. Также он не стал отвечать на вопрос, какой бы размер компенсации удовлетворил Киев: «До этого пункта мы пока не дошли».

Одновременно с этим глава МИД добавил, что, по его мнению, готовность США добиться таких компенсаций для Киева «в последнее время значительно выросла».

Кулеба также сказал, что решение Вашингтона снизить санкционное давление на оператора Nord Stream 2 AG «стало разочарованием» для Украины.

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