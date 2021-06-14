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Режиссер ушел из МХАТа из-за спектакля про Сталина с Бузовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace) / FAL

Режиссер Антон Адасинский написал открытое письмо, где заявил о своем прекращении сотрудничества с МХАТ имени Горького из-за спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой.

В МХАТе Адасинский ставил детский мюзикл «Золото». «Я не могу позволить себе и "Музыкальному театру детей" Марины Ланда быть в одной новостной ленте с именами порно-актрис, так же, как и с именем палача Сталина, в застенках которого были покалечены судьбы пяти членов моей семьи», — написал он в группе ВКонтакте DEREVO.OFFICIAL PAGE.

Режиссер назвал происходящее в театре «мракобесием», понадеялся, что оно вскоре закончится «и десятилетиями воспитанная "МХАТовская" публика вернется в зал и увидит то, ради чего этот театр и был построен».

МХАТ имени Горького пригласил на одну из ролей новой постановки про Сталина Ольгу Бузову, заплатив ей солидный гонорар. Это стало предметом бурного обсуждения среди деятелей искусства. Многие осудили руководство театра за такой выбор.

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