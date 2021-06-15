ЧЕ по футболу: кто играет 15 июня

Игры группы F, известной как «группа смерти», завершают первый тур чемпионата Европы по футболу. Во вторник, 15 июня сборная Португалии встретится с командой Венгрии, а Германия сыграет матч с Францией.

Венгрия — Португалия (группа F)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 19.00 мск

Футбольная сборная Венгрии в отборе на Евро-2020 (21) была четвертой в своей группе, но все-таки пробилась на чемпионат через стыковые матчи. Португалия в квалификации заняла второе место.

Венгрия сыграет в финальной стадии Евро второй раз подряд, на прошлом чемпионате команда остановилась на 1/8 финала. Португалия — действующий чемпион Европы.

Сборные в последний раз встречались на Евро-2016. Тогда «Волшебные мадьяры» Венгрии и португальская «Команда избранных» сыграли 3:3. Сейчас букмекеры предлагают ставить на победу сборной Венгрии с коэффициентом 5.80, на ничью — 4.10, на победу сборной Португалии — 1.65.

Франция — Германия (группа F)

Прямая трансляция матча на Первом канале в 22.00 мск

В финальную стадию Евро-2020 (21) Франция вышла с первого места в группе. Сборная Германии тоже прошла отбор уверенно, проиграв лишь сборной Нидерландов. «Трехцветные» — действующие чемпионы мира и вице-чемпионы Евро-2016. В полуфинале они как раз выбили немцев.

В последний раз команды встречались на товарищеском матче в 2017 году, он завершился ничьей. Котировки букмекеров на победу сборной Франции — 2.76. На победу немецкой команды можно поставить с коэффициентом 2.92. На ничейный результат коэффициент 3.31.