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Генсек НАТО заявил о важности диалога с Россией

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает особенно важным поддержание диалога с Москвой в условиях сложных отношений между Россией и странами альянса.

«Нам необходимо делать все возможное, чтобы избегать инцидентов, случайностей и просчетов, что всегда важно, но в особенности тогда, когда отношения сложные, как сейчас. Это одна из причин того, почему НАТО верит в так называемый двунаправленный подход к отношениям с Россией, который сочетает оборону и сдерживание с ведением диалога с Россией», — цитирует ТАСС генсека НАТО.

По его словам, альянс отчасти стремится улучшить отношения с Россией, «но причина также в необходимости регулировать сложные отношения с ней».

«Я абсолютно уверен, что в понедельник на саммите НАТО мы примем новые решения об укреплении нашей коллективной обороны, сдерживании, но также о необходимости диалога с Россией, что найдет отражение в инициативе НАТО-2030, которая будет утверждена по итогам встречи глав государств и правительств стран альянса», — добавил он.

По словам Столтенберга, диалог с Россией необходим для обеспечения контроля над вооружениями, повышения прозрачности и снижения рисков в отношениях сторон.

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