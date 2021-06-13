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«Морской котик» сравнил АК-74 и M4

Источник:
РГ
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Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY-SA 4.0

Американский снайпер Брэндон Тайлер Уэбб из спецназа ВМС США «Морские котики» объяснил, в чем заключается основное преимущество АК-74 перед M4.

«Эта проклятая штука продолжает стрелять даже после соленой воды и песка», — приводит РГ слова снайпера. Автомат Калашникова словно смеется над любыми попытками вывести его из строя и спрашивает: «Это все, что вы можете?» — добавил он.

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По его словам, M4 заклинивает каждый раз, когда в него попадает песок. «Нам пришлось использовать специальные водонепроницаемые пакеты, обеспечивая "VIP-сопровождение" для доставки оружия из зоны прибоя на сушу», — отмечает снайпер, сравнивая М4 с АК-74.

«АК-74 не выиграет снайперских соревнований, но я доверяю ему как оружию боевых действий в радиусе 200 метров или меньше. Он прошел для меня испытание апокалипсисом», — заключил «морской котик».

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