ЧЕ по футболу: кто играет 14 июня

Еще шесть сборных вступают в борьбу за серебряный кубок Анри Делоне на Евро-2020 (2021). В понедельник, 14 июня, состоятся матчи Шотландия — Чехия, Польша — Словакия и Испания — Швеция.

Шотландия — Чехия (группа D)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 16.00 мск

Сборная Шотландии пробилась в финальную часть Евро впервые с 1996 года. В традиционном отборе она была третьей в группе, но победила в турнире Лиги Наций. Национальная команда Чехии гораздо успешнее прошла квалификационные матчи и стала второй, пропустив вперед себя только Англию. Чехия пока не пропустила ни одного чемпионата Европы, правда, выступала не слишком ярко — на последнем не сумела преодолеть групповой этап.

Шотландия обыгрывала Чехию в каждом из трех последних очных матчей. Несмотря на это, букмекеры отдают предпочтение команде Ярослава Шилгавы с коэффициентом 2.83. На подопечных Стива Кларка принимают ставки с коэффициентом 2.96, ничья оценена в 3.00.

Польша — Словакия (группа Е)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 19.00 мск

Сборная Польши легко отобралась на Евро-2020, став лидером в группе. Путь сборной Словакии лежал через стыковые матчи. Прошлый чемпионат Европы получился удачным для обеих команд: поляки добрались до четвертьфинала, а словаки сыграли в 1/8 финала.

Команды давно не встречались друг с другом: последний товарищеский матч состоялся в 2013 году. Сейчас букмекеры дают на победу Польши 1.82, на победу Словакии 5.45, на ничью 3.42.

Испания — Швеция (группа Е)

Прямая трансляция матча на Первом канале в 22.00 мск

Сборные Швеции и Испании отбирались из одной группы. «Красная фурия» заняла первое место, став одной из пяти стран, не потерпевших в квалификации ни одного поражения, шведы финишировали вторыми. На прошлом чемпионате Европы шведы оказались в группе последними с одним очком, а испанцам путь к третьему подряд чемпионству на Евро преградили итальянцы в 1/8 финала.

На отборочном этапе команды сыграли два матча: первый завершился победой подопечных испанца Луиса Энрике, второй — ничьей. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты: победа Испании — 1.50, ничья — 4.45, победа Швеции — 7.70.

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