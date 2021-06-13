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Россия развернула в Тихом океане корабельную ударную группу

Источник:
ТАСС
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Фото: Vitaliy Ankov / Виталий Аньков / CC BY-SA 3.0

Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили развертывание в рамках проведения учений в центральной части Тихого океана, сообщил командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов.

«Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развертывание в районе проведения оперативного учения и сегодня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота», — цитирует ТАСС Кабанцова.

По словам контр-адмирала, основу группировки составляют корабли Приморской флотилии разнородных сил и суда вспомогательного флота ТОФ. Корабельные тактические группы преодолели 4 тысячи километров из мест базирования и районов несения дежурства.

Как уточнили в Минобороны России, в рамках учений отрабатываются вопросы управления разнородной группировкой сил при действиях на значительном удалении от пунктов базирования.

В частности, противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ отработали обнаружение и слежение за подводной лодкой условного противника.

«К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения», — подчеркнули в Минобороны. Также задействовано около 20 летательных аппаратов.

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Оборона #Военная политика #Армия
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