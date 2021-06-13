Путин назвал цель предстоящей встречи с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что ему необходимо установить личный контакт с президентом США Джо Байденом и создать механизмы взаимодействия двух стран.

«Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, — такие есть, я уже об этом говорил, мне кажется, нет необходимости это повторять», — сказал Путин в интервью на медиаплатформе «Смотрим».

Президент упомянул, что об этом же говорит и американская сторона: есть ряд вопросов, которые представляют взаимный интерес. Это и стратегическая стабильность, и региональные конфликты, и природоохранные мероприятия, «забота об экологии в целом, в глобальном смысле», пояснил Путин.

«То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать», — уверен российский лидер.