Черчесов объяснил разгром сборной России на старте Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что первый пропущенный от бельгийцев мяч морально повлиял на футболистов сборной России.

Сборная России в субботу в Санкт-Петербурге уступила команде Бельгии со счетом 0:3 в своем стартовом матче на групповом этапе Евро-2020.

«Начали, как и планировали, достаточно компактно. Быстрый пропущенный мяч повлиял на содержание игры и моральное состояние. Это мне не понравилось больше всего — пропустили и пропустили, игра идет дальше. Надо было переламывать», — цитирует РИА Новости Черчесова.

По его словам, «во втором тайме сделали замены, поменяли систему, начали играть более компактно, но не смогли создать реальных моментов. «В первом тайме у нас было несколько возможностей после "стандартов", а так бельгийцы перекрыли все зоны и не дали нам сыграть», — пояснил тренер.

«Нет давления из-за победы финнов. Мы в турнире. Да, не сыграли первый матч так, как планировали по результату и качеству футбола, но ждем финнов. Матч 16 июня многое для нас решает, потом еще игра в Дании. Будем делать все, чтобы победить финнов», — отметил Черчесов.