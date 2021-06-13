Водитель в Новосибирске сбил женщину на переходе

Водитель автомобиля Mazda в воскресенье на улице Гоголя в Новосибирске сбил женщину, переходившую дорогу по «зебре». Ее увезли в больницу в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным полиции, водитель 1988 года рождения ехал на автомобиле Mazda по улице Гоголя. Он двигался со стороны Красного проспекта на улицу Ипподромскую. Около 11.30 по местному времени (7.30 мск) на регулируемом пешеходном переходе он сбил женщину.

Судя по видео, снятым очевидцами, прохожие бросились женщине на помощь и вызывали скорую. По данным областного ГУ МВД, пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

На данный момент на месте работает экипаж ДПС ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.