Сборная России установила антирекорд чемпионатов Европы

Сборная России после поражения от команды Бельгии установила антирекорд среди стран-хозяек чемпионатов Европы по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась победой бельгийцев со счетом 3:0. Дубль сделал Ромелу Лукаку, еще один гол забил Тома Менье.

Первый пропущенный от бельгийцев мяч морально повлиял на футболистов сборной, это был самый негативный момент игры, приводит РИА Новости слова главного национальной команды Станислава Черчесова.

Ранее в чемпионатах Европы самым крупным поражением для хозяев были матчи с разницей в два мяча: так проигрывали команды Франции, Югославии, Бельгии (дважды) и Украины.

Следующий матч российская команда проведет в Санкт-Петербурге 16 июня со сборной Финляндии.