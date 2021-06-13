Норильчанин выманил у знакомых и клиентов около 1 млн рублей

Следовали ОМВД по Норильску завершили расследование уголовного дела по восьми эпизодам мошенничества. Главный фигурант 45-летний житель Норильска, который обманом выманил у знакомых и клиентов 945 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

С марте 2019 года мужчина просил в долг у одних знакомых, жалуясь на дорогостоящее лечение супруги и сына, у других просто просил деньги, обещая отдать с процентами и даже оформлял документы у нотариуса.

Позже он зарегистрировался, как индивидуальный предприниматель и арендовал помещение в Центральном районе Норильска, якобы под агентство недвижимости. Подписывал договоры с клиентами, брал с них деньги за услуги, но ничего не делал, переставая отвечать на звонки.

Общая сумма ущерба составила 945 тысяч рублей. Мужчину обвинили по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Дело направлено в суд.