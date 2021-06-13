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Сборная Бельгии разгромила Россию на старте Евро-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Российский футбольный союз

Сборная России проиграла команде Бельгии в своем первом матче на Евро-2020. Матч в Санкт-Петербурге завершился разгромом подопечных Станислава Черчесова со счетом 0:3.

Уже на десятой минуте Ромелу Лукаку после грубой ошибки российского защитника забил первый мяч. На 34-й минуте Тома Менье переправил мяч в сетку ворот сборной России после того, как Шунин неудачно отбил навес — 0:2.

Во втором тайме россияне попытались усилить давление, но бельгийцы четко защищались и легко прерывали атаки на свои ворота. На 88-й минуте Лукаку выскочил один на один с голкипером сборной России и оформил дубль — 0:3.

Следующий матч на турнире сборная России проведет в Санкт-Петербурге 16 июня с командой Финляндии, которая ранее обыграла датчан в своем первом матче в группе. Бельгийцы днем позже сыграют в Копенгагене со сборной Дании.

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ЕВРО 2020 #Футбол
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