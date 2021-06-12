Байден отказался от совместной пресс-конференции с Путиным

Президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, сообщил представитель Белого дома.

«Хотя мы до сих пор находимся в процессе окончательного утверждения формата встречи с президентом Путиным и его делегацией, мы можем подтвердить несколько деталей, в том числе то, что имеется план проведения рабочей сессии и сессии в более узком формате, а также отдельной пресс-конференции президента Байдена после встречи», — цитирует ТАСС представителя.

По его словам, Белый дом ожидает, что встреча будет откровенной и прямолинейной, и «отдельная пресс-конференция является подходящим форматом, позволяющим четко донести до свободной прессы темы, которые были подняты на встрече».

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.