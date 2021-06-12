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Дайвер выбрался невредимым из пасти кита

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: Christopher Michel / CC BY 2.0

Ловец лобстеров Майкл Паккард из штата Массачусетс выжил после того, как его проглотил горбатый кит, сообщают местные СМИ.

Майкл Паккард рассказал, что нырнул в акваланге и неожиданно оказался в пасти гигантского млекопитающего примерно на 30-40 секунд у Провинстауна.

«Почувствовал сильный толчок, и все потемнело. Я подумал: ни шанса, что я отсюда выберусь. Все, я мертвец», — приводит «Интерфакс» слова Паккарда.

Затем кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. В пасти, по словам Паккарда, он пробыл 30-40 секунд.

Горбатые киты, как правило, кормятся, широко открывая рот, чтобы проглотить как можно больше добычи, такой как рыба или криль. Это привело ученых к предположению, что случай с Майклом Паккардом оказался случайностью.

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