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Перечислены самые популярные за границей книги на русском языке

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

«Идиот» Федора Достоевского, «Война и мир» Льва Толстого и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова стали самыми популярными российскими классическими литературными произведениями среди иностранцев, сообщает сервис «ЛитРес».

«Самый популярный писатель наших дней — Борис Акунин, прошлого — Михаил Булгаков», — рассказали РИА Новости в сервисе.

В топ-3 самых популярных книг современных писателей у русскоязычных пользователей, живущих за границей, вошли последний роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце», детектив Бориса Акунина «Просто Маса», рассказывающий о приключениях камердинера Эраста Фандорина — Сибаты Масахиро, и дебютная книга Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза».

Среди современных авторов пальма первенства принадлежит Борису Акунину. На втором месте — Виктор Пелевин, третье место заняла автор Татьяна Устинова. Замыкают пятерку Сергей Лукьяненко и Александра Маринина, добавили в пресс-службе.

Что касается классиков, здесь первое место Михаила Булгакова. Следом идут признанные мастера научной фантастики Аркадий и Борис Стругацкие, а также Сергей Довлатов. На четвертом месте — один из самых читаемых писателей в мире — Федор Достоевский, на пятом — Лев Толстой.

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