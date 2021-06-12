Москва объявила нерабочие дни и закрыла фудкорты

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в столице, говорится в сообщении московской мэрии.

С 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку.

Нерабочие дни с сохранением зарплаты объявлены с 15 по 19 июня. В этот срок для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день. «Длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней — с 12 по 20 июня.

Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в этот период проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23.00 до 6.00 (выдача заказов и доставка разрешены).

Накануне в столице выявили 6701 новый случай COVID-19, днем ранее оперативный штаб зарегистрировал максимальный показатель с января.