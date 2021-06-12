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#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Москва объявила нерабочие дни и закрыла фудкорты

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в столице, говорится в сообщении московской мэрии.

С 13 июня работодателям рекомендовали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а также всех работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, за исключением тех, кто получил прививку.

Нерабочие дни с сохранением зарплаты объявлены с 15 по 19 июня. В этот срок для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливается режим работы аналогичный режиму работы в выходной день. «Длинные выходные» в Москве продлятся 9 дней — с 12 по 20 июня.

Также с 13 по 20 июня приостанавливается работа зоопарков, фудкортов, детских игровых комнат. Бары, кафе и ночные клубы не смогут в этот период проводить развлекательные мероприятия и принимать посетителей с 23.00 до 6.00 (выдача заказов и доставка разрешены).

Накануне в столице выявили 6701 новый случай COVID-19, днем ранее оперативный штаб зарегистрировал максимальный показатель с января.

Тема: Коронакризис
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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

Muzykant

Ну да.Сегодня прошёл техосмотр,завтра у тебя неисправность появилась.Что на техосмотре выявить смогут?На...

urbasik

как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.

WSG0600-164-164

Почему список родни не полон, где остальные родственники, как избранники народа, просим изложить.
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