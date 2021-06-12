НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Материнский капитал станут получать отцы-одиночки

Источник:
ТАСС
190 1
Фото: © pxhere.com / CC0

Материнский капитал смогут получать отцы-одиночки, воспитывающие детей, которые родились после 1 января 2007 года, сообщает пресс-служба Минтруда России.

«Сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав», — говорится в сообщении.

В Минтруде отметили, что мера касается тех семей, в которых мать имела иностранное гражданство и умерла либо была лишена родительских прав. Если мать имела российское гражданство и умерла либо была лишена родительских прав, то в этом случае отцы-одиночки уже имеют право на получение маткапитала.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей — на второго.

Еще по теме
Аналитик оценила возможность обвала курса доллара до 60 рублей
Евросоюз объявит Великобритании торговую войну
Банк России повысил ключевую ставку
Слежку установят за денежными переводами из-за границы
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Житель Кузбасса пожарил яичницу на горящем отвале
Пьяный красноярский водитель сжег авто назло ГИБДД
Фото невезучего медведя-рыбака на Байкале появилось в Сети
Новосибирец завоевал золотую медаль на Кубке России по гимнастике
Самое популярное
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Документальный фильм «Евро-2008» вышел эксклюзивно в Wink
Собчак подколола Волкову из «Тату» на тему «закона Димы Яковлева»
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
12 июня 19:00
(МСК)
Дания
Финляндия
12 июня 22:00
(МСК)
Бельгия
Россия
Весь календарь
Последние матчи
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс 0
Швейцария 0
11 июня 22:00
(МСК)
Турция 0
Италия 3
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • 12345678910 — 7 баллов
  • a1e_x — 7 баллов
  • den200 — 7 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

Muzykant

Ну да.Сегодня прошёл техосмотр,завтра у тебя неисправность появилась.Что на техосмотре выявить смогут?На...

urbasik

как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.

WSG0600-164-164

Почему список родни не полон, где остальные родственники, как избранники народа, просим изложить.
Sibnet.Ru