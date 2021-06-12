Материнский капитал станут получать отцы-одиночки

Материнский капитал смогут получать отцы-одиночки, воспитывающие детей, которые родились после 1 января 2007 года, сообщает пресс-служба Минтруда России.

«Сертификат на материнский (семейный) капитал смогут получить мужчины, одиноко воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, в случае смерти матери детей, не являющейся гражданкой России, либо лишения ее родительских прав», — говорится в сообщении.

В Минтруде отметили, что мера касается тех семей, в которых мать имела иностранное гражданство и умерла либо была лишена родительских прав. Если мать имела российское гражданство и умерла либо была лишена родительских прав, то в этом случае отцы-одиночки уже имеют право на получение маткапитала.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составил 483,8 тысячи рублей на первого ребенка и 639,4 тысячи рублей — на второго.