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Смертность от алкоголя подскочила в России

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

В России в 2020 году от причин, связанных с алкоголем, умерли 50 435 человек, приводит РБК данные статистики. В 2019 году алкоголь был причиной смерти 47 427 человек. 

При этом в 2019 году было зафиксировано снижение смертности от алкоголя почти на 2% по сравнению с 2018 годом, когда по этой причине умерли 48 786 человек.

Выросло в 2020 году и число смертей, связанных с психическими расстройствами и расстройствами поведения. В 2020 году Росстат насчитал 24 159 человек, умерших по этой причине. В 2019 году их было меньше на 20% — 19 440.

Как и в случае со смертями, обусловленными алкоголем, рост статистики смертей в этой графе произошел вслед за снижением, зафиксированным по сравнению с 2018 годом, когда психические расстройства стали причиной гибели 20 619 человек.

О росте потребления алкоголя и смертности из-за него на фоне самоизоляции весной 2020 года сообщал ранее Минздрав. В начале мая прошлого года глава ведомства Михаил Мурашко говорил, что потребление в России алкоголя во время самоизоляции увеличилось на 2–3%.

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merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

Muzykant

Ну да.Сегодня прошёл техосмотр,завтра у тебя неисправность появилась.Что на техосмотре выявить смогут?На...

urbasik

как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.

WSG0600-164-164

Почему список родни не полон, где остальные родственники, как избранники народа, просим изложить.
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