США поздравили россиян с Днем России

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России и указал на стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Россией.

«От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России», — отметил госсекретарь.

Блинкен подтвердил стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством России в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений.

«Кроме того, мы по-прежнему твердо намерены поддерживать российский народ, который продолжает развивать устремления, изложенные в Декларации о государственном суверенитете России, а также его желание работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес», — добавил Блинкен.

Он подчеркнул, что этот праздник «знаменует тот значительный шаг, который Россия сделала 12 июня 1991 года, проведя первые свободные, открытые и честные выборы и приняв Декларацию о государственном суверенитете России».

«Этот важный документ признал демократические устремления и суверенитет народов России и гарантировал их права и равную защиту в рамках верховенства закона, а также право на жизнь и достоинство, чтя их многовековую историю, культуру и традиции», — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.