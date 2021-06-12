НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США поздравили россиян с Днем России

Источник:
ТАСС
307 5
Фото: U.S. Department of State

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России и указал на стремление Вашингтона к конструктивному взаимодействию с Россией.

«От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России», — отметил госсекретарь.

Блинкен подтвердил стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством России в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений.

«Кроме того, мы по-прежнему твердо намерены поддерживать российский народ, который продолжает развивать устремления, изложенные в Декларации о государственном суверенитете России, а также его желание работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес», — добавил Блинкен.

Он подчеркнул, что этот праздник «знаменует тот значительный шаг, который Россия сделала 12 июня 1991 года, проведя первые свободные, открытые и честные выборы и приняв Декларацию о государственном суверенитете России».

«Этот важный документ признал демократические устремления и суверенитет народов России и гарантировал их права и равную защиту в рамках верховенства закона, а также право на жизнь и достоинство, чтя их многовековую историю, культуру и традиции», — отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Еще по теме
Путин сравнил Байдена и Трампа
Евросоюз объявит Великобритании торговую войну
Путин прокомментировал скандальные слова Байдена об «убийце»
Бывший советник Путина предложил вернуть Украину силой
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Житель Кузбасса пожарил яичницу на горящем отвале
Пьяный красноярский водитель сжег авто назло ГИБДД
Фото невезучего медведя-рыбака на Байкале появилось в Сети
Новосибирец завоевал золотую медаль на Кубке России по гимнастике
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Документальный фильм «Евро-2008» вышел эксклюзивно в Wink
Обсуждение (5)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
12 июня 19:00
(МСК)
Дания
Финляндия
Весь календарь
Последние матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция 0
Италия 3
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • 12345678910 — 7 баллов
  • a1e_x — 7 баллов
  • den200 — 7 баллов
сделать прогноз
Картина дня
Путин сравнил Байдена и Трампа
США поздравили россиян с Днем России
Евросоюз объявит Великобритании торговую войну
Смертность от алкоголя подскочила в России
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

Muzykant

Ну да.Сегодня прошёл техосмотр,завтра у тебя неисправность появилась.Что на техосмотре выявить смогут?На...

urbasik

как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.

WSG0600-164-164

Почему список родни не полон, где остальные родственники, как избранники народа, просим изложить.
Sibnet.Ru