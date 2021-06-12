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Тренер по бегу оценил необходимые 10 тысяч шагов в день

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Популярная рекомендация ежедневно проходить 10 тысяч шагов научно не подтверждена, но ходьба снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сжигает калории, сообщил тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин.

«10 тысяч шагов, или примерно 7,6-7,8 километров — цифра, которая хорошо звучит, но научно не подтверждена. Для кого-то, в зависимости от уровня здоровья, это число слишком маленькое; для кого-то — очень большое», — цитирует Шувакина РИА Новости.

По его словам, минимальная нагрузка для сердца, суставов и позвоночника примерно соответствует планке 5 тысяч шагов в день. Это около 40 минут ходьбы: по 20 минут утром и вечером.

Тренер считает, что эту нагрузку можно и нужно увеличивать, так как сидячая работа — неестественный вид деятельности для человека. Ходьба — простой и доступный вид активности, который снижает артериальное давление, риск сердечно-сосудистых заболеваний. Она позволяет потратить больше калорий, особенно если вы идете быстрым шагом и по рельефу.

Полезно заниматься скандинавской ходьбой, которая включает в работу мышцы рук, спины и уменьшает давление на суставы, поскольку при ходьбе человек опирается на палки.

«Однако, если вам не нравится долго ходить, в этом нет ничего плохого. Можно выбрать любой другой вид активности, который вам подходит: фитнес, прогулки, плавание или нагрузку в виде езды на велосипеде», — считает тренер.

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