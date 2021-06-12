Новосибирец завоевал золотую медаль на Кубке России по гимнастике

Олимпийский чемпион Иван Стретович из Новосибирска завоевал золотую медаль Кубка России по гимнастике в вольных упражнениях, сообщается на сайте федерации по гимнастике.
Стретовичу, несмотря на травму, удалось стать лучшим в вольных упражнениях. Определились чемпионы и в других видах. Денис Аблязин стал обладателем золотой медалью в упражнениях на кольцах, Давид Белявский победил в упражнениях на коне/махи.
Лилия Ахаимова победила в опорном прыжке, Владислава Уразова получила золотую медаль в упражнениях на разновысоких брусьях.
Кубок России по спортивной гимнастике — финальный отборочный турнир для формирования спортсменов в сборную страны на Олимпийские игры в Токио. Всего в соревнованиях принимают участие 68 спортсменов из 25 субъектов страны.
merkulov tolyaи этому предателю построили ельцин центр
MuzykantНу да.Сегодня прошёл техосмотр,завтра у тебя неисправность появилась.Что на техосмотре выявить смогут?На...
urbasikкак написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.
Nik3316по твоим перлам, я иногда думаю что ты Псаки из Белого Дома))))