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Путин одобрил бесплатное подведение газа к домам россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о газоснабжении, отменяющий плату населения за подключение домовладений к газовым сетям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка газ будут подводить без привлечения денег граждан.

Стоимость услуг на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений будет нормироваться и контролироваться государством. Кроме этого, закон решает вопрос об источниках финансирования газификации.

В конце апреля в своем послании Федеральному собранию Путин поручил обеспечить до 2023 года бесплатную подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от газопроводов.

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PRoSpekt

Бог с ними с фондами, но тогда дворцы на рублевке, гостиницы в Черногории, дворец в Геленджике, квартиры...

merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

urbasik

как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.

dymys

А Трампу, пожелаем надевать штаны правильно
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