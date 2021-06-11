Путин одобрил бесплатное подведение газа к домам россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о газоснабжении, отменяющий плату населения за подключение домовладений к газовым сетям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка газ будут подводить без привлечения денег граждан.

Стоимость услуг на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений будет нормироваться и контролироваться государством. Кроме этого, закон решает вопрос об источниках финансирования газификации.

В конце апреля в своем послании Федеральному собранию Путин поручил обеспечить до 2023 года бесплатную подводку газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от газопроводов.