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Новый онкодиспансер построят в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские власти планируют построить в рамках концессионного соглашения новый онкологический диспансер на улице Александра Невского, сообщил Sibnet.ru в пятницу главврач новосибирского онкодиспансера Олег Иванинский.

«Мы ждем завершения обсуждения концессионного соглашения по строительству нового онкологического центра на улице Александра Невского. Возле 25 больницы, там есть территория, есть проектное решение. Мы уже понимаем, какая больница нужна. Теперь дело за решениями финансовыми», – сказал Иванинский.

По его словам, скорее всего, больницу будут строить в рамках концессии, но точного решения пока нет. На строительство нужно примерно 12-15 миллиардов рублей.

Иванинский добавил, что в планах властей сдать новое здание в эксплуатацию в 2024 году.

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PRoSpekt

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как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.

dymys

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