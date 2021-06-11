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Банк России повысил ключевую ставку

Источник:
РБК
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Фото: © Банк России

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 5,5%, говорится в сообщении ЦБ. Таким образом, она вернулась на уровень апреля-мая 2020 года.

Это уже третье ужесточение денежно-кредитной политики подряд: до этого ЦБ повышал ставку на 0,25 процентных пункта в марте и на 0,5 процентных пункта в апреле.

Такого решения ждали аналитики и участники рынка: как показывал консенсус-прогноз Bloomberg, большинство экономистов прогнозировали повышение ставки на 0,5 процентных пункта.

Данные по инфляции за май сильно разочаровали, оказавшись выше ожиданий, писал аналитик Citibank Иван Чакаров. «Это практически устраняет всякую интригу относительно размера шага, который ЦБ предпримет в пятницу», — приводи РБК его слова.

На прошлом заседании Банк России тоже повысил ставку на 0,5 процентных пункта, но тогда это стало неожиданностью для рынка. Как отмечала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, это позволит вернуть годовую инфляцию к таргету в 4% к середине 2022 года.

«Если мы будем медлить, то не только цель будет достигнута позже, но и ставка, которая потребуется для этого, будет гораздо выше», — говорила глава ЦБ.

Некоторые аналитики ждут, что по итогам года ставка достигнет 6%. Как указывал Чакаров, это может произойти при соблюдении двух условий: если инфляционные ожидания населения будут держаться на уровне 12% (в мае они составили 11,3%, в апреле — 11,9%), а майская инфляция превысит 6,1%.

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