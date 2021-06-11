ГИБДД предупредила об опасности поездок в солнечные дни

Яркие солнечные лучи могут внезапно ослепить автомобилиста, что представляет опасность — водитель не заметит сигнала светофора, яму на дороге или пешехода, сообщается на официальном сайте ГИБДД.

В ГИБДД считают, что в солнечные дни увеличивается утомляемость автомобилистов и снижается реакция за рулем.

Инспекторы посоветовали водителям следить за чистотой стекол автомобиля. Для этого необходимы достаточное количество омывающей жидкости в бачке омывателя и плотноприлегающие «дворники». Мыть стекла нужно не только снаружи, но и внутри салона.

Водить лучше в солнцезащитных очках или специальных очках для автомобилистов, чьи желтые стекла особым образом рассеивают яркий свет. Аналогичный аксессуар следует надевать и пешеходам.

«В качестве профилактики ДТП актуальны: соблюдение безопасного скоростного режима на всех участках дороги, увеличение дистанции и боковых интервалов, своевременное оповещение о намерении произвести маневрирование», — добавили в ГИБДД.