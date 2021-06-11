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Томская игуана предсказала победу России в матче с Бельгией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Телекомпания "НТэССи" в Томске

Игуана Киви в томском зоопарке предсказала победу сборной России в игре с Бельгией на Евро-2020, сообщила пресс-служба телеканала ТНТ. Матч состоится в субботу, 12 июня, в 22.00 по московскому времени.

«Игуана Киви живет в томском зоопарке, ей 11 лет, у нее очень добрый и мудрый взгляд, она обожает, когда ее гладят, закрывает глаза и вытягивается от удовольствия», – говорится в сообщении.

Перед ящерицей поставили две прозрачные коробки с флагами России и Бельгии, и та решила пообедать из миски с российским триколором, сделав ставку на нашу команду в дебютном матче Евро-2020.

Сборная России сыграет первый матч с Бельгией 12 июня в 22.00 (мск). Команда соперников считается сильнейшей сборной мира.

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