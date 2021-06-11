Дзюба напел заводящие его песни

Нападающий сборной России Артем Дзюба спел строчки из песен, которые его заводят — видео опубликовано на YouTube-канале «Сборная России по футболу».

Дзюба вместе с другими футболистами сборной России принимал участие в официальной съемке УЕФА накануне Евро-2020. В какой-то момент его спросили, какая песня его заводит.

«Киркоров меня заводит», — рассмеялся Дзюба. «А я и не знал», — пропел он.

Чуть позже он изменил мнение, рассказав, что его заводят много песен. «Первое, что пришло на ум, — Jay Leemo, ремикс «Улетай». Вдохновляет. Улетай, пари, твори. Она всегда меня заводила», — выбрал песню форвард

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