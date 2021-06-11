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Большую партию молодых осетров выпустят в Обь в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Новосибирской области

Собственное маточное стадо сибирского осетра выращено в воспроизводственном комплексе Новосибирского рыбзавода, 800 тысяч осетров выпустят в Обь в этом году, сообщает правительство области.

Под руководством ученых-ихтиологов Рыбзавод занимается восстановлением популяции таких видов рыб как осетр, нельма и муксун. Рыбзавод оснащен современным оборудованием и является крупнейшим воспроизводственным комплексом по сиговым и осетровым видам рыб в Верхнеобском бассейне. Мощность предприятия – 250 миллионов штук икры.

На протяжении нескольких лет Рыбзавод выращивал собственное маточное стадо сибирского осетра – когда-то этот ценный вид рыбы был почти истреблен и в 1997 году занесен в Красную книгу. 

Предприятие готово вести полный цикл воспроизводства поголовья осетра: от получения икры до выпуска подрощенных мальков в водоемы Новосибирской области. Это единственное предприятие региона, которое занимается восстановлением популяции сибирского осетра.

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