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Евро-2020: кто играет 12 июня

Источник:
Sibnet.ru
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Выступления на чемпионате Европы по футболу начинают сборные групп А и В. В субботу, 12 июня, сыграют Уэльс против Швейцарии, Дания против Финляндии, а также Бельгия против России.

Этот чемпионат Европы станет вторым, в котором принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп: 20 команд отобрались напрямую, еще четыре завоевали путевки через плей-офф.

Уэльс — Швейцария (группа А)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 16.00 мск

И Уэльс, и Швейцария успешно выступили на Евро-2016. Швейцарцы выбыли в 1/8 финала, а валлийцы дошли до полуфинала. На Евро-2020 Уэльс отобрался со второго места, а Nati были лидерами в своей в группе.

Ранее на чемпионатах Европы команды встречались только на этапе отборочных матчах. Статистика на стороне Швейцарии: она победила в трех матчах из четырех. Букмекеры отдают предпочтение швейцарцам: их победа оценивается коэффициентом 2,33, валлийцев — 3,84, на ничью можно поставить с котировкой 2,97.

Дания — Финляндия (группа В)

Прямая трансляция матча на телеканале «Матч!» в 19.00 мск

Сборная Финляндии дебютирует на чемпионате Европы. Датчане в последний раз выходили в финальную стадию Евро в 2012 году, но тогда не смогли пройти в плей-офф. Дания — одна из пяти команд, которые вышли на Евро-2020 без единого поражения в отборочном цикле. Финны выиграли шесть из десяти матчей в квалификации и стали вторыми в группе.

Букмекеры считают фаворитом встречи сборную Дании. На ее победу принимают ставки с коэффициентом 1.53. Шансы Финляндии одержать сенсационную победу оцениваются в 7.70, а ничья котируется на отметке 4.20.

Россия — Бельгия (группа В)

Прямая трансляция матча на телеканале «Россия 1» в 22.00 мск

Сборная России выступает на чемпионатах Европы пятый раз подряд. На Евро-2020 команда Станислава Черчесова вышла со второго места в отборочной группе. А бельгийские «Красные дьяволы» под руководством Роберто Мартинеса, которые считаются сильнейшей сборной мира по версии ФИФА, выиграли все десять матчей в группе и стали самой результативной командой в отборочном цикле с 40 голами.

Команды в отборах на Евро-2020 тоже играли в одной группе. Победителем в обоих матчах вышла Бельгия (1:3, 1:4).

Букмекеры предсказывают победу бельгийской сборной. Поставить на нее можно с коэффициентом 1.70. Ставки на сборную России принимают с коэффициентом 5.50, на ничью — с коэффициентом 3.90.

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Италия
12 июня 16:00
(МСК)
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