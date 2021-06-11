Дети в Омской области разгромили кладбище из-за конфет

Двое детей девяти и 13 лет в Омской области разгромили кладбище в поисках оставленных на могилах конфет, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону.

Глава поселка Павлоградка в Омской области обратился в полицию с заявлением о повреждении надгробий на местном кладбище. Повалены и сломаны оказались 17 надгробных плит, еще девять памятников были облиты краской.

«Полицейские установили причастность к произошедшему двоих школьников девяти и 13 лет. Подростки рассказали сотрудникам полиции, что пошли на кладбище, чтобы собрать конфеты. Найдя там, помимо конфет, банки с остатками краски, из хулиганских побуждений дети в хаотичном порядке облили надгробья, повалили на землю несколько памятников, после чего ушли домой», – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о по постановке подростков на профилактический учет и привлечении к административной ответственности их родителей.