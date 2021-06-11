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Дети в Омской области разгромили кладбище из-за конфет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Двое детей девяти и 13 лет в Омской области разгромили кладбище в поисках оставленных на могилах конфет, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по региону.

Глава поселка Павлоградка в Омской области обратился в полицию с заявлением о повреждении надгробий на местном кладбище. Повалены и сломаны оказались 17 надгробных плит, еще девять памятников были облиты краской.

«Полицейские установили причастность к произошедшему двоих школьников девяти и 13 лет. Подростки рассказали сотрудникам полиции, что пошли на кладбище, чтобы собрать конфеты. Найдя там, помимо конфет, банки с остатками краски, из хулиганских побуждений дети в хаотичном порядке облили надгробья, повалили на землю несколько памятников, после чего ушли домой», – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о по постановке подростков на профилактический учет и привлечении к административной ответственности их родителей.

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ЧП #ЧП #Происшествия
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Топ комментариев

PRoSpekt

Бог с ними с фондами, но тогда дворцы на рублевке, гостиницы в Черногории, дворец в Геленджике, квартиры...

merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

velam

А может надо проверить на интеллект тех кто это придумал.

urbasik

как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.
Sibnet.Ru