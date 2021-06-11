«Мигающего гиганта» обнаружили в центре Млечного пути

Астрономы обнаружили в центральной части Млечного Пути необычную звезду, яркость которой то плавно снижается, то снова нарастает. Ученые считают, что они имеют дело с двойной звездной системой — «мигающим гигантом».

Исследователи заметили, что яркость звезды VVV-WIT-08, находящейся в центре Галактики, на расстоянии более 25 000 световых лет от нас, уменьшилась в 30 раз, так, что она почти исчезла с неба.

Многие звезды в двойных системах меняют свою яркость или пульсируют из-за того, что их периодически загораживает проходящая звезда-компаньон. Уникальность VVV-WIT-08 заключалась в том, что она медленно тускнела в течение нескольких месяцев, а затем снова становилась ярче, пишет РИА Новости со ссылкой на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Исследователи полагают, что обнаруженный ими "мигающий гигант" принадлежать к новому классу двойных звездных систем, где гигантская звезда, которая в сотни раз больше Солнца, каждые несколько десятилетий затмевается невидимым орбитальным спутником — более мелкой звездой или крупной планетой, окруженной непрозрачным диском.

Поскольку звезда расположена в плотной области Млечного Пути, исследователи сначала предположили, что какой-то неизвестный темный объект просто случайно проходит перед гигантской звездой. Однако моделирование показало, что для реализации этого сценария должно быть невероятно большое количество совпадений.