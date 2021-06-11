НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Союзмультфильм» решил продать свои проекты Netflix

Источник:
Sibnet.ru
116 0
Фото: 玄 史生 / CC0

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры с видеосервисом Netflix о продаже уже существующих проектов и создании совместных полнометражных мультфильмов, сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

«Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые еще идут и продолжают производиться, например, сериалов. И я еще очень рассчитываю на какое-то совместное продюсирование полных метров», — цитирует «Интерфакс» Слащеву.

Сейчас в работе у «Союзмультфильма» находятся четыре полнометражных фильма. Первый из них – «Адъютант Суворова», прокат которого запланирован на конец этого года. Еще три фильма находятся на разных стадиях работы, но студия планирует с 2023 года выпускать по два полнометражных фильма в год.

За последний год Netflix купил права на показ сразу на нескольких российских фильмов. Из последних это «Серебряные коньки», «Майор Гром: Чумной доктор», «Брат» и «Брат 2».

Еще по теме
Фильм «Марафон желаний» покажут на Первом канале
«Красный призрак»: партизаны выходят на охоту
Премьера третьего сезона «Содержанок» состоялась в Wink
Сериал «Совершенно летние» со Стасей Милославской выйдет на СТС
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дети в Омской области разгромили кладбище из-за конфет
Тридцатиградусная жара вернется в Новосибирск
Экс-заммэра Томска Суриков дал показания по делу Кляйна
Карбоновый полигон откроют в Новосибирске
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция
Италия
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 9 голосов
  • oleg4444 — 7 голосов
  • Андрей — 6 голосов
написать кричалку
Картина дня
Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным
Меркель поедет в США для обсуждения «Северного потока — 2»
МВД выступило с идеей сделать техосмотр добровольным
День России подарит трехдневные выходные
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Самое обсуждаемое
33
МИД посчитал санкции против России «вечными»
32
ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями
29
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
28
Кремль прокомментировал процесс по делу гибели рейса МН17
26
Госдума запретила уравнивание ролей СССР и Германии
Sibnet.Ru