«Союзмультфильм» решил продать свои проекты Netflix

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры с видеосервисом Netflix о продаже уже существующих проектов и создании совместных полнометражных мультфильмов, сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

«Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые еще идут и продолжают производиться, например, сериалов. И я еще очень рассчитываю на какое-то совместное продюсирование полных метров», — цитирует «Интерфакс» Слащеву.

Сейчас в работе у «Союзмультфильма» находятся четыре полнометражных фильма. Первый из них – «Адъютант Суворова», прокат которого запланирован на конец этого года. Еще три фильма находятся на разных стадиях работы, но студия планирует с 2023 года выпускать по два полнометражных фильма в год.

За последний год Netflix купил права на показ сразу на нескольких российских фильмов. Из последних это «Серебряные коньки», «Майор Гром: Чумной доктор», «Брат» и «Брат 2».