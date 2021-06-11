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Тридцатиградусная жара вернется в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выходные в Новосибирской области будут нежаркими, но в начале недели в регион вернутся 30-градусные температуры, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Сейчас мы находимся в холодной воздушной массе, поэтому у нас не очень-то и тепло. Начиная с 14 июня ждем существенного повышения температуры. Начало недели обещает быть жарким: 15-16 июня – до 30-32 градусов», – рассказала синоптик.

По ее словам, в ночь на субботу будет 6-8, днем – 18-20 градусов тепла, осадков не ожидается. Дожди начнутся в воскресенье днем и продолжатся в ночь на понедельник.

Ночью в воскресенье будет 9-11, днем – 19-21 градусов. В понедельник ночью – 10-12, днем – 23-25 градусов тепла, дождей не ожидается.

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Жизнь #Гео
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Топ комментариев

PRoSpekt

Бог с ними с фондами, но тогда дворцы на рублевке, гостиницы в Черногории, дворец в Геленджике, квартиры...

merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

velam

А может надо проверить на интеллект тех кто это придумал.

urbasik

как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.
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