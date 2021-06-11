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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Карбоновый полигон откроют в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Карбоновый полигон на базе Новосибирского государственного университета откроется во время форума «Технопром» в августе, сообщил журналистам глава регионального министерства науки и инновационной политики Алексей Васильев.

«Планы — открыть этот полигон в августе, пока мы взаимодействуем с университетом, чтобы и открытие полигона, и церемония начала строительства "Сибирского кольцевого источника фотонов" (...), чтобы это был комплекс мероприятий, которые будут проходить в дни "Технопрома», — сказал Васильев.

Карбоновый полигон — территория для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.

Пилотный проект по созданию на территории регионов России карбоновых полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса был запущен в феврале 2021 года.

В перечень субъектов, на территории которых планируется построить полигоны, вошли Чечня, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области и Татарстан.

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Топ комментариев

PRoSpekt

Бог с ними с фондами, но тогда дворцы на рублевке, гостиницы в Черногории, дворец в Геленджике, квартиры...

merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

velam

А может надо проверить на интеллект тех кто это придумал.

urbasik

как написал Булгаков Никакое элитное питание и толстенные стены не спасут от обрыва нити.
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