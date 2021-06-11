Меркель поедет в США для обсуждения «Северного потока — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель направится с визитом в Вашингтон с целью урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток — 2», пишут немецкие СМИ.

Точная дата еще не определена, но ожидается, что визит состоится в июле или августе. В рамках переговоров будет охвачен широкий круг тем, но, как отмечает издание, основное внимание будет сосредоточено на обсуждении «Северного потока — 2», приводит ТАСС материал газета Handelsblatt.

Немецкие чиновники выдвинули ряд предложений, призванных помочь разрядить конфликт вокруг строительства трубопровода. По информации газеты, после доработки и процедуры согласования эти материалы лягут в основу переговоров между президентом США Джо Байденом и Меркель.

Эта поездка станет первым визитом канцлера в столицу Соединенных Штатов после победы Байдена на президентских выборах.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода «Северный поток — 2» и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ.