НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Меркель поедет в США для обсуждения «Северного потока — 2»

Источник:
ТАСС
251 4
Фото: © пресс-служба президента РФ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель направится с визитом в Вашингтон с целью урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток — 2», пишут немецкие СМИ.

Точная дата еще не определена, но ожидается, что визит состоится в июле или августе. В рамках переговоров будет охвачен широкий круг тем, но, как отмечает издание, основное внимание будет сосредоточено на обсуждении «Северного потока — 2», приводит ТАСС материал газета Handelsblatt.

Немецкие чиновники выдвинули ряд предложений, призванных помочь разрядить конфликт вокруг строительства трубопровода. По информации газеты, после доработки и процедуры согласования эти материалы лягут в основу переговоров между президентом США Джо Байденом и Меркель.

Эта поездка станет первым визитом канцлера в столицу Соединенных Штатов после победы Байдена на президентских выборах.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода «Северный поток — 2» и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ.

Еще по теме
Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным
Определено место встречи Путина и Байдена
Псаки узнает, зачем США ввели санкции против Роскосмоса
Блинкен признал достройку «Северного потока — 2» фактом
смотреть все
Политика #Мир #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» подал иск о банкротстве
Составлен топ нарушений ПДД в Новосибирской области
Дожди зальют Иркутск на выходных
Новосибирцы открыли секреты борьбы с выгоранием на работе
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (4)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция
Италия
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 9 голосов
  • oleg4444 — 7 голосов
  • Андрей — 6 голосов
написать кричалку
Картина дня
Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным
Меркель поедет в США для обсуждения «Северного потока — 2»
МВД выступило с идеей сделать техосмотр добровольным
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
33
МИД посчитал санкции против России «вечными»
32
ФБК и «Штабы Навального» признали экстремистскими организациями
29
Депутаты придумали платить по 10 тысяч всем жителям просто так
28
Кремль прокомментировал процесс по делу гибели рейса МН17
26
Госдума запретила уравнивание ролей СССР и Германии
Sibnet.Ru