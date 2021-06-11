День России подарит трехдневные выходные

Наступающие выходные будут длинными из-за празднования Дня России — жители страны отдохнут с 12 по 14 июня.

День России, отмечаемый 12 июня, в 2021 году выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня, напомнила пресс-служба Роструда.

Следующая за праздниками неделя для трудящихся в режиме пятидневки будет короткой — всего четыре рабочих дня.

График выходных для тех, кто работает в режиме шестидневки, в июне 2021 года будет другим. Работники таких организаций получат праздничный выходной в субботу, 12 июня. Но никакого переноса нерабочего дня на понедельник уже не будет — их ждет обычная рабочая неделя с 14 июня.