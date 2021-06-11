НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» подал иск о банкротстве

Источник:
Sibnet.ru
273 5
Фото: © instagram.com/tyazhstankohydropress

Производитель станков «Тяжстанкогидропресс» подал в арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве, сообщается на сайте суда.

Согласно ходатайству предприятия, сумма исковых требований 1,1 миллиарда рублей. В июле 2020 года арбитражный суд Новосибирской области по заявлению БКС-банка ввел процедуру банкротства — наблюдение — в отношении владеющей заводом компании «Стиллайн».

ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит тяжелые станки и гидравлические прессы, отливает чугунные изделия массой до 18 тонн, производит термическую, механическую и токарную обработку, шлифовку крупногабаритных деталей и другие работы.

На «Тяжстанкогидропрессе» работало 365 человек. Предприятие уведомило центр занятости населения Новосибирска о планируемом увольнении 58 работников по 17 февраля 2021 года. Причина сокращений — нерентабельность деятельности в связи со снижением объемов производства.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности).

Еще по теме
Безопасную технологию утилизации пороха разработали в Новосибирске
Ученый рассказал о пороках российской экономики
Суд запретил депутату Морозову приближаться к Коченевской птицефабрике
Глава «Ростеха» сравнил западные санкции с войной
смотреть все
Новосибирск #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» подал иск о банкротстве
Составлен топ нарушений ПДД в Новосибирской области
Дожди зальют Иркутск на выходных
Новосибирцы открыли секреты борьбы с выгоранием на работе
Самое популярное
Фильм «Гнев человеческий» Гая Ричи появился в Wink
Конкурс футбольных прогнозов стартует на Sibnet.ru
Ростелеком объявил конкурс футбольных кричалок
Грозы и град накроют Томскую область
Обсуждение (5)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июня 22:00
(МСК)
Турция
Италия
12 июня 16:00
(МСК)
Уэльс
Швейцария
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • Алена Долина — 9 голосов
  • oleg4444 — 7 голосов
  • Андрей — 6 голосов
написать кричалку
Картина дня
Трамп пожелал Байдену не заснуть на встрече с Путиным
Меркель поедет в США для обсуждения «Северного потока — 2»
МВД выступило с идеей сделать техосмотр добровольным
Фитнес предложили включить в потребительскую корзину
О самом главном
На кого повлияет полное солнечное затмение?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Открылся коридор затмений: кого ждут перемены?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

PRoSpekt

Бог с ними с фондами, но тогда дворцы на рублевке, гостиницы в Черногории, дворец в Геленджике, квартиры...

merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

-Керя-

Ленин был прав что страной править может кухарка. Сколько не нужных законов и запретов...

velam

А может надо проверить на интеллект тех кто это придумал.
Sibnet.Ru