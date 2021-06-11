Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» подал иск о банкротстве

Производитель станков «Тяжстанкогидропресс» подал в арбитражный суд Новосибирской области заявление о банкротстве, сообщается на сайте суда.

Согласно ходатайству предприятия, сумма исковых требований 1,1 миллиарда рублей. В июле 2020 года арбитражный суд Новосибирской области по заявлению БКС-банка ввел процедуру банкротства — наблюдение — в отношении владеющей заводом компании «Стиллайн».

ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит тяжелые станки и гидравлические прессы, отливает чугунные изделия массой до 18 тонн, производит термическую, механическую и токарную обработку, шлифовку крупногабаритных деталей и другие работы.

На «Тяжстанкогидропрессе» работало 365 человек. Предприятие уведомило центр занятости населения Новосибирска о планируемом увольнении 58 работников по 17 февраля 2021 года. Причина сокращений — нерентабельность деятельности в связи со снижением объемов производства.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности).