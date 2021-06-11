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Дожди зальют Иркутск на выходных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Власти Иркутска перевели оперативные службы города в режим повышенной готовности — на выходных в областном центре ожидаются обильные осадки и подтопления, сообщила пресс-служба администрации города.

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова оперативные службы города переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемых обильных осадков. К последствиям сильных дождей подготовились главы округов, специалисты «ИркутскАвтодора» и «Водоканала».

«По прогнозам метеорологов обильные дожди на территории Иркутска и прилегающих районов продолжатся на протяжении всех выходных дней. В связи с этим ведется постоянный мониторинг ситуации, связанной с возможными подтоплениями и другими внештатными ситуациями», — заверил Болотов.

Осадки сверх нормы весной и в начале лета выпали не только в Иркутской области, но также в Бурятии и Забайкалье. Во всех регионах, в некоторых районах, уже были подтопления, но опасность прихода большой воды сохраняется пока идут дожди.

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