Новосибирцы открыли секреты борьбы с выгоранием на работе

Около 60% жителей Новосибирской области хотя бы однажды были подвержены профессиональному выгоранию, среди методов борьбы они назвали отпуск, спорт и алкоголь, сообщает пресс-службы hh.ru Сибирь.

11% выгоревших на работе новосибирцев никак не пытались справиться с этим состоянием, остальные пробовали разные методы. Так, 48% взяли отпуск, 37% подошли к проблеме радикально и сменили работу, 35% налегли на спорт. 20% сменили свою профессию, 17% практиковали медитацию. Кроме того, некоторые признали, что им справиться с выгоранием помогли алкоголь, курение и психолог.

«Чаще всего с проблемой тотальной усталости от работы сталкиваются специалисты по управлению персоналом, а также маркетологи и специалисты по рекламе и PR. Кстати, именно маркетологи и пиарщики чаще других пытались решить эту проблему с помощью алкоголя. Меньше всех профессиональному выгоранию подвержен рабочий персонал», — отмечает Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Те респонденты, что никогда не сталкивались с профессиональным выгоранием, уверены, что им больше всего помогает спорт и регулярный отпуск.