Составлен топ нарушений ПДД в Новосибирской области

Самое распространенное правонарушение среди водителей Новосибирской области — превышение скорости на 20–40 километров в час, выяснили аналитики автомобильного портала «Дром».

Большинство штрафов (78%), выписанных с камер видеонаблюдения в Новосибирской области, приходятся на превышение скорости. На втором месте (6%) — несоблюдение требований знаков или разметки. За поворот или разворот в запрещённом месте автолюбители области получили 4% всех «писем счастья».

По 3% пришлось на такие правонарушения, как превышение скорости на 40–60 км/ч и повторный проезд на запрещающий сигнал светофора. Штрафы за все прочие правонарушения составляют оставшиеся 6%.

В среднем автолюбители Новосибирской области, как и водители по всей стране, предпочитают оплачивать штрафы на 13-й день после получения уведомления о правонарушении. Самые оперативные плательщики живут в Ленинградской области, Камчатском крае и Республике Крым. Водители этих регионов в среднем оплачивают штрафы на 10-й день. Дольше всего — 14 дней — тянут с оплатой в Красноярском, Хабаровском и Краснодарском краях.

По данным «Дрома», самая распространенная сумма штрафа, которую оплачивают автолюбители страны, составляет 500 рублей.