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Самый северный музей современного искусства создадут в Норильске

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший дом торговли в Норильске превратят в Арктический музей современного искусства (АММА) площадью 8, 5 тысяч квадратных метров, сообщает компания «Норникель».

«Проект АММА станет самым северным музеем современного искусства в мире, в который всем захочется попасть. Реализация этого проекта станет возможна благодаря выделенному компанией «Норникель» дополнительному финансированию на развитие города в размере 150 миллиардов рублей» — заявил мэр Норильска Дмитрий Карасев.

Архитектурный проект для АММА разрабатывали в коллаборации несколько ведущих архитектурных бюро. Так, оригинальные медийные решения на фасаде превращают здание в сияющий «источник тепла и света», что особенно эффектно и значимо для периода долгой норильской зимы и полярной ночи. Внутри здания появится открытое пространство со свободным доступом. Оно станет своеобразным продолжением создаваемого рядом городского парка.

Еще одной особенностью нового норильского музея станет довольно редкий для страны открытый тип хранения фондов — депозитарий коллекции будет открыт для посещения публикой.

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Топ комментариев

PRoSpekt

Бог с ними с фондами, но тогда дворцы на рублевке, гостиницы в Черногории, дворец в Геленджике, квартиры...

merkulov tolya

и этому предателю построили ельцин центр

Удавиков

очередной предвыборный популизм, неужели есть ещё люди, которые ведутся на это враньё

-Керя-

Ленин был прав что страной править может кухарка. Сколько не нужных законов и запретов...
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