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Жители поселка в Забайкалье пили воду с мышьяком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @Sibnet.ru

Специалисты взяли пробы питьевой воды в поселке Кличка в Забайкальском крае для лабораторных исследований и обнаружили там мышьяк. Для жителей организовали подвоз воды, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Специалисты Роспотребнадзора выехали в июне на плановую проверку в поселке Кличка Приаргунского района. Взяли пробы воды и отправили в лабораторию. Специалисты установили, что в питьевой воде содержится мышьяк, а его концентрация превышает предельно допустимые нормы.

Водоснабжение в поселке, где проживает более 1 тысячи человек, централизованное. После полученных результатов исследований, правительство организовало подвоз питьевой воды к домам жителей поселка.

Мышьяк — естественный элемент земной коры и он естественным путем может попасть в природные источники из почвы. Порой загрязнение воды происходит из-за неочищенных стоков промпредприятий, или из-за использования мышьякосодержащих пестицидов в сельском хозяйстве.

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