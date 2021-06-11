Поклонники назвали новый трек Плетневой «бессмысленной фигней»

Анна Плетнева из группы «Винтаж» презентовала новый трек «Наревусь» для летнего фестиваля «Вельветовый движ», но поклонникам он не понравился.

В песне «Наревусь» Плетнева поет от имени девушки, которая страдает от неразделенной любви. Она отправляется на вечеринку в лучшем платье и туфлях старшей сестры, но ее возлюбленный не обращает на нее внимание.

Поклонники «Винтажа» не оценили новый трек, написав в комментариях Instagram Плетневой, что такой текст и звучание не свойственно певице. Подписчики назвали песню «бессмысленной фигней» и «развратом для молодежи».