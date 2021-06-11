Определены победители Кубка России по гимнастистическому многоборью

Финалы по гимнастическому многоборью состоялись на Кубке России, который проходит в Новосибирске, золотые медали завоевали Никита Нагорный Виктория Листунова.

В современной программе гимнастического многоборья: для женщин — на брусьях разной высоты, бревне, в опорных прыжках, вольных упражнениях; для мужчин — в вольных упражнениях, опорных прыжках, на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.

У женщин победу одержала Виктория Листунова из Москвы, на втором месте Владислава Уразова из Ростова-на-Дону, на третьем — Ангелина Мельникова из Воронежа.

Среди мужчин лучшим в многоборье стал Никита Нагорный (Москва и Ростов-на-Дону), вторым — Александр Карцев из Владимира, бронза у Никиты Игнатьева из Ленинск-Кузнецкого. В пятницу и субботу пройдут финалы в отдельных видах.

Кубок России по спортивной гимнастике — финальный отборочный турнир для формирования спортсменов в сборную страны на Олимпийские игры в Токио. Всего в соревнованиях принимают участие 68 спортсменов из 25 субъектов страны.